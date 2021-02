Laura Chiatti e l'ossessione per il seno piccolo quando era adolescente

21 febbraio 2021 a

Laura Chiatti e l'ossessione per il seno piccolo. L'attrice umbra ha parlato delle sue paure in una recente intervista a il Corriere della Sera svelato delle cose inedite sulla sua vita privata. Sin da giovane il suo corpo le ha causato molte insicurezze, era infatti ossessionata dal seno piccolo. Una situazione che precipitò quando l'attrice, allora dodicenne, entrò in uno stato di depressione per una delusione amorosa. Dimagrì molto, così decise di ritoccare il seno.

La fortuna ha voluto che la sua affermazione è arrivata proprio grazie al suo bellissimo corpo. Eppure lei non cerco di entrare nel mondo dello spettacolo attraverso la carriera di attrice. Inizialmente puntò sul canto. partecipando alla trasmissione Karaoke. La sua carriera prende un’altra strada quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Oggi la Chiatti dice di sentirsi più sensuale ora che ha 38 anni, dal momento che ha acquisito delle certezze al di là del corpo. Determinante nella vita di Laura è stata la maternità, arrivata nel 2015 con la nascita del primogenito Enea e l’anno dopo con l’arrivo di Pablo. Nati dall'unione con Marco Bocci.

La pagina social della famosa attrice conta ben 1,1 milioni di follower e molto spesso, oltre agli scatti dei suoi figli, pubblica fotografie di sé durante il suo tempo libero, sul set oppure durante teneri momenti familiari con suo marito Marco Bocci. Di recente, però, ha pubblicato un post in cui in foto vi è proprio l’attrice che indossa una splendida tuta intera bianca e grossi stivali; anche in questo caso, come spesso accade, lo scatto ha ricevuto tantissimi like, ben 18.041 sicuramente destinati a crescere, ed altrettanti sono stati i commenti e i complimenti per l’attrice.

L'attrice sarà ospite oggi, 20 febbraio, di Domenica In la trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1 che inizia alle 14.

