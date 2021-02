Chiara Francini, l'amore per lo svedese Frederick Lundqvist: ha frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi

21 febbraio 2021 a

Chiara Francini è un’attrice, conduttrice e scrittrice italiana, famosa per la sua allegria e ironia. Protagonista di film, fiction e spettacoli teatrali, la Francini è apprezzata dagli addetti ai lavori e amata dal pubblico.

E' nata il 20 dicembre 1979 a Firenze. Dopo essersi laureata all’Università degli Studi di Firenze, artisticamente, si è formata al Teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino, cominciando a lavorare appunto come attrice teatrale. Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara è fidanzata con lo svedese Frederick Lundqvist. “Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo.

La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”, ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista. Chiara Francini che non ha figli. Originaria di Firenze, ha frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi, il Dante Alighieri. “Ma lui era più grande e quindi non ci ho praticamente mai parlato. Ricordo solo che è stato rappresentante d’istituto quando frequentavo quella scuola", ha raccontato in passato a Lettera Donna.

