Luisa Ranieri, le figlie Emma e Bianca con Luca Zingaretti: la prima moglie di lui è la scrittrice Margherita D'Amico

21 febbraio 2021 a

a

a

Luisa Ranieri è una famosa attrice italiana. Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, ha lavorato, tra gli altri, con Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti e i fratelli Vanzina. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 23 giugno 2012, con Luca Zingaretti. I due convolarono a nozze con rito civile a Ragusa, in Sicilia. Quando si sposarono, Luisa e Luca avevano già una figlia: Emma, nata il 9 luglio 2011. Il 27 luglio 2015 poi, è nata la secondogenita, Bianca.

Luisa Ranieri: "La mia Lolita Lobosco e le sue indagini su tacco 12..."

I due si sono conosciuti sul set di una miniserie televisiva diretta da Riccardo Milani, che tratta l’eccidio avvenuto sull’isola di Cefalonia nel corso della seconda guerra mondiale. All’epoca lei era impegnata, mentre lui si era da poco separato dalla prima moglie, Margherita D’Amico. Ma non solo, durante l’adolescenza era talmente timida e sensibile da aver trovato rifugio nella religione e maturare il desiderio di farsi suora.

Domenica In, Luisa Ranieri, Laura Chiatti e Carlo Verdone fra gli ospiti di Mara Venier

La madre, capendo che il suo desiderio non derivasse da un’autentica vocazione, bensì da un momento difficile che la figlia stava attraversando, riuscì ad aiutarla a trovare la sua vera via. La svolta nella pubblicità di una nota bevanda, quando fu protagonista del tormentone "Anto', fa caldo", in cui respingeva così le insistenze del marito in camera da letto.

Le indagini di Lolita Lobosco, stasera la nuova serie su Rai1 con Luisa Ranieri poliziotta di razza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.