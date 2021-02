Non è l'Arena, un anno di Covid: vaccini, varianti e scandali. Ospiti e temi del programma di Giletti

21 febbraio 2021 a

Torna stasera, domenica 21 febbraio 2021 su La 7, Massimo Giletti con un nuovo appuntamento di ’Non è l’Arena', il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle ore 20.30. Giletti e la sua squadra riavvolgeranno il nastro dell’emergenza pandemica che un anno fa, partendo da Codogno, ha messo in ginocchio il nostro Paese.

Sono infatti passati dodici mesi e il Covid non è ancora sconfitto. Se ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti, Laura Cosseddu, Jessica Costanzo e Giuseppe Marzulli. Alcune Regioni e città cambiano colore, entrando in fasce di rischio più alto. A preoccupare sono le varianti, soprattutto quella inglese. Ma il virus ha ripreso forza sotto la spinta di quest’ultima? L’unica salvezza sembra essere la velocità del vaccino ma tutto va a rilento per il ritardo nelle forniture.

Esiste davvero un mercato parallelo? E chi ha fatto il furbetto, saltando il turno per accaparrarsi la prima dose, ha diritto al richiamo? Parteciperanno al dibattito Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Luca Telese e Alessandro Cecchi Paone.

Continua l’inchiesta sul caso Benotti, il giornalista mediatore coinvolto nell’indagine condotta dalla Procura di Roma sulla maxi commessa di mascherine acquistate dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Proprio nell’ambito dell’inchiesta capitolina la Guardia di finanza nei giorni scorsi ha sequestrato immobili e beni di lusso per circa 70 milioni nei confronti di otto indagati, tra cui Benotti. Se ne discuterà con Sandra Amurri e Gaetano Pedullà. Tra i temi della puntata prosegue l’inchiesta sui Casamonica.

Un vero e proprio clan che ha prosperato con estorsioni, usura e traffico di stupefacenti ma che con l’avvento della pandemia avrebbe potuto approfittarne per fare affari. Quali sono dunque i nuovi assetti criminali e i nuovi interessi del clan a Roma? Immagini e filmati commentati in diretta da Alfonso Sabella e Nello Trocchia. Un'altra puntata che è destinata a far discutere.

