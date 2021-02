Che tempo che fa, Bill Gates in collegamento e poi ospiti di Fazio anche Gori, Amadeus e Cabrini

21 febbraio 2021 a

Torna una nuova puntata del programma domenicale di Fazio Fazio con un ospite di caratura mondiale. Ma non solo. Nel nuovo appuntamento in onda oggi, domenica 21 febbraio 2021 a partire dalle ore 20, su Rai3 con 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, avrà come protagonisti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

E poi ospite in esclusiva tv per l'Italia l'imprenditore e filantropo americano Bill Gates in occasione dell'uscita in contemporanea mondiale in 35 Paesi del suo ultimo attesissimo libro 'Clima. Come evitare un disastro- Le soluzioni di oggi, le sfide di domani'.

Prenderanno parte alla puntata anche: il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Luca Lorini, direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione 2 e direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area critica dell’ospedale Papa San Giovanni XXIII di Bergamo; Nicola Normanno, direttore del Dipartimento di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Tumori Pascale (IRCCS) di Napoli.

E ancora: il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo Amadeus; Marta Bassino e Luca De Aliprandini, rispettivamente oro nello Slalom parallelo e argento nello Slalom gigante ai Mondiali di Cortina 2021; Neri Marcorè; Antonio Cabrini nelle librerie con il libro “Ti racconto i campioni della Juventus”; Carlo Cottarelli, in uscita dal 4 marzo con il nuovo libro “All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”; i giornalisti Paolo Mieli, Claudio Cerasa, Annalisa Cuzzocrea.

A chiudere la serata, 'Che Tempo Che Fa – Il tavolo' con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta nelle librerie con il nuovo libro “Donna Sapiens- Il maschio è una specie animale o una specie di animale?” scritto a quattro mani con la moglie Paola Catella, e il cantautore Filo Vals (Filippo Valsecchi), appena uscito con l’album d’esordio “Filo Vals”.

Una puntata, quella di stasera, che si annuncia ricchissima per gli spettatori affezionati del programma.

