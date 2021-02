Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini conduce da casa: Fazio di "Montalbano" fra gli ospiti di domenica 21 febbraio 2021

21 febbraio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento, oggi domenica 21 febbraio 2021 con “Da Noi…A Ruota Libera” su Rai1. Torna infatti un'altra puntata alle ore 17.20 su Rai1. Anche questa settimana Francesca Fialdini, risultata positiva al Covid, guiderà il suo programma collegata da casa come già successo una settimana fa. Conosceremo, con molta probabilità, anche le sue condizioni dalla sua stessa voce. In studio ad accogliere gli ospiti e a fare da spalla alla conduttrice ci sarà il cantautore Nek.

Ospite di questa puntata Massimo Lopez che, con la simpatia che lo contraddistingue, ripercorrerà alcuni momenti indimenticabili della sua vita e si metterà in gioco mostrando il suo talento nell’arte dell’improvvisazione. E ancora Peppino Mazzotta, il mitico Fazio di “Montalbano” (il poliziotto celebre accanto al Commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti nelle serie tv fortunatissima) a pochi giorni dall’attesissimo ultimo episodio inedito che andrà in onda l’8 marzo su Rai1. L’attore racconterà i ventidue anni spesi al servizio di un personaggio che ha cambiato la sua vita e, nel corso della chiacchierata, riceverà tre sorprese imperdibili.

Massimo Lopez, l'ex comico del Trio ha un grande amore che tiene segreto: chi è

Le anticipazioni della Rai informano che infine ci sarà una storia di riscatto e tenacia con protagonista un giovane uomo di origine egiziana che, nonostante i pochi mezzi della sua famiglia, è riuscito a realizzare il suo sogno: diventare un artista stimato.

Come sempre al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e il desiderio di realizzarla. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

Francesca Fialdini positiva al Covid, l'annuncio: "Domenica la ruota girerà in qualche modo"

“Da Noi…A Ruota Libera” è un programma di Max Novaresi, Igor Artibani, Francesca Fialdini, Ernesto Marra e Massimo Piesco realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabrizio Cofrancesco produttore esecutivo Monica Gallella.

La trasmissione va in onda subito dopo la fine di Domenica In di Mara Venier per allungare con successo, il. "talk" nei programmi della domenica della rete ammiraglia Rai.

Da noi a ruota libera, Nek accoglie gli ospiti Rita Pavone e Giuseppe Zeno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.