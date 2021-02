Linea Verde domenica 21 febbraio. Sulle orme di San Benedetto

21 febbraio 2021 a

Torna l'appuntamento domenica di Linea Verde. La puntata di domenica 21 febbraio è in programma alle 12.20 su Rai 1. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini condurranno i telespettatori in un affascinante viaggio nei luoghi benedettini dell'Alto Lazio. San Benedetto, padre del monachesimo occidentale, nel VI secolo arrivò da Norcia nell’alto Lazio dove, dopo tre anni di eremitaggio, scrisse e mise in pratica la sua Sancta Regula di cui un terzo è dedicato all’alimentazione.

Una traccia indelebile nel territorio riconoscibile ancora oggi. Dunque le telecamere di Linea Verde hanno visitato questi affascinanti luoghi e nella puntata in programma oggi si proporrà un itinerario del tutto particolare. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini condurranno i telespettatori in questo viaggio che costeggia l’Aniene, dai ruderi di sontuose ville romane ai Monasteri tra i più antichi al mondo, fra allevamenti di cavalli e animali al pascolo. Sono previsti una serie di servizi per capire come San Benedetto, con il suo operato di carità fraterna e servizio reciproco, abbia adattato con discrezione la tradizione monastica orientale al mondo latino, dando vita alla Civiltà Europea.

In programma anche il consueto appuntamento con Peppone Calabrese mostrerà invece una splendida realtà nel cuore di Roma, dove l’agricoltura e l’allevamento non solo servono a sfamare chi produce, ma diventano terapia miracolosa per una serie di persone con problemi mentali e non solo, così come il buon monaco avrebbe voluto. Insomma una puntata da non perdere per scoprire la storia, le origini e l'atmosfera unica di questi luoghi che ancora oggi, a distanza di secoli, fanno respirare l'atmosfera benedettina. Una vetrina per un territorio che talvolta è poco conosciuto. Come sempre si parlerà anche delle eccellenze culinarie e dei prodotti tipici di questi posti. Ai telespettatori, dunque, non resta altro che sintonizzarsi su Rai 1 poco prima di pranzo. L'appuntamento come sempre è alle 12.20.

