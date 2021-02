Barbara d'Urso, gli ospiti di Domenica Live e Non è la d'Urso di oggi 21 febbraio 2021

21 febbraio 2021 a

Appuntamento doppio con Barbara d'Urso anche in questa domenica 21 febbraio 2021. Su Canale 5 c'è Domenica Live nel pomeriggio e in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Non è la d’Urso

La conduttrice con Domenica Live sfida a colpi di ospiti e temi, il programma di Francesca Fialdini che va in onda su Rai 1 dopo Domenica In di Mara Venier con il suo Da noi a ruota libera. All’interno del talk tra gli ospiti sono annunciati la cantante Annalisa Minetti e l’ex gieffina Floriana Secondi, insieme all’ex compagno e al figlio.

Barbara d'Urso, ospiti di domenica 21 febbraio: "Luigi Tenco, c'è una persona che sa il nome del presunto assassino"



Il contenitore pomeridiano, inoltre, darà spazio ad alcune rivelazioni circa la morte dell’indimenticato cantautore morto suicida, Luigi Tenco. E' questo un appuntamento molto interessante perché ci saranno rivelazioni choc sulla fine di Tenco che porterebbero all'omicidio e non al suicidio.

Infine, verranno festeggiati anche gli ottanta anni del cantante Little Tony insieme alla famiglia.

Passando alla prima serata, Live – Non è la d’Urso ospiterà nella prima parte la neo eliminata dalla Casa del Gf Vip, Maria Teresa Ruta. La conduttrice tv si scontrerà contro le 5 sfere insieme ai suoi figli e finalmente potrà dire liberamente la sua su tutto ciò che è accaduto nel reality e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Live Non è la D'Urso, Asia e Sandy Bachini: "Cancellate come i figli di Walter Zenga. Non sentiamo nostro padre da tre anni" | Video



Il talk poi continuerà con l’ospitata di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, appena uscito da Il cantante mascherato, 2, programma del venerdì sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Platinette era dietro la maschera della misteriosa Tigre Azzurra.

Mauro Coruzzi negli ultimi giorni ha espresso delle opinioni molto dure nei confronti di Tommaso Zorzi protagonista del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5 giunto alla stretta finale. Infine, torneranno nuovamente le sfere. In questo caso protagonisti saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia, uscita insieme dallo scorso GF Vip, sta ancora felicemente insieme ed è da poco andata a convivere. Ma ci sarà molto e molto altro ancora nella domenica di Canale 5 con la d'Urso.

