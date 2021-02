Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello stronca Rosalinda: "Ho perso tutto l'interesse per lei, sono stufa" | Video

20 febbraio 2021 a

Amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo lo screzio definitivo durante la diretta di venerdì 19 febbraio, la modella recrimina a Rosalinda di non essere stata sincera con lei e di non essersi comportata da amica, come si aspettava. “Lei non è stata sincera con me. Non mi ha detto di Zenga, non mi ha reso partecipe di quello che stava succedendo”, ha sottolineato, “anche con le Nomination non è sincera, lei sta solo giocando”.

Dayane si sfoga e critica ancora Rosalinda

Pierpaolo Pretelli ascolta lo sfogo della modella e poi le pone una domanda ben precisa: “Ma se lei venisse a parlarti, cosa faresti?", ha chiessto. Dayane è categorica: “Dopo la puntata di venerdì ho perso tutto l’interesse per Rosalinda, sono stufa. Ci è andata pesante e non me la sento più di recuperare”. Intanto Andrea Zenga, criticato per essere stato poco protettivo nei confronti di Rosalinda da Alfonso Signorini, si è difeso: "Se la lite fosse stata tra lui e Pierpaolo e Rosalinda fosse intervenuta lui si sarebbe arrabbiato", ha affermato. Pierpaolo gli dà ragione: “Dayane è pur sempre una donna, che le puoi dire? Sono cose tra donne", ha replicato.

Zenga sulla lite tra Dayane e Rosalinda

Zenga tuttavia mostra ancora qualche debolezza ma ci tiene a precisare: “Io non voglio andare contro la mia riservatezza, il mio pudore. Davanti alle telecamere certe cose non le faccio”, ha spiegato.

