Elisabetta Canalis, intimo sexy e fisico perfetto. Un fan la incorona: "Fai un campionato a parte da 20 anni" | Foto

Risveglio italiano per Elisabetta Canalis. La showgirl ed ex velina di Striscia la notizia, da anni ormai statunitense acquisita visto il matrimonio con il chirurgo Brian Perri con cui ha avuto la figlia Skyler Eva, è tornata in questi giorni in Italia, dove potrà riabbracciare la madre. Un desiderio espresso in occasione della vaccinazione effettuata negli Stati Uniti con il metodo Moderna.

Elisabetta ha subito infiammato i follower su Instagram (quasi 3 milioni) con una foto decisamente sexy. Intimo chiaro e fisico perfetto: "Mattina italiana con la mia luce azzurra", è scritto nella didascalia che accompagna l'immagine.

E i commenti dei fan si sprecano, con complimenti e raffica di like. Emblematica la frase di un utente: "Il tempo passa. Escono migliaia di ragazze che vogliono far le dive. Ma la Canalis non è commentabile - è la tesi -. Un campionato a parte da 20 anni". Decisamente impossibile dargli torto, Elisabetta è sempre più irrestistibile.

