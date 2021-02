L'Eredità, Fiorella nuova campionessa. Ma alla Ghigliottina cade sul Sovrano: niente bottino da 52.500 euro

20 febbraio 2021 a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. La giovane e bella Fiorella infatti si è aggiudicata la puntata di sabato 20 febbraio, portando al gioco finale della Ghigliottina un montepremi di 210.000 euro.

Dopo le parole Globo, Ordine, Poeta, Debito e Popolo tuttavia il bottino è sceso fino a 52.500 euro. A questo punto la campionessa ha illustrato il suo ragionamento complessivo, che l'ha spinta a optare per la soluzione Pubblico. Nulla da fare però, visto che grazie a una spiegazione brillante e ironica, il conduttore Flavio Insinna ha rivelato come la parola chiave per la Ghigliottina fosse Sovrano.

Il bottino resta quindi solo un sogno per il momento, Fiorella riproverà tuttavia a riconquistare il titolo di campionessa nella puntata di domenica 21 febbraio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

