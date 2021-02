Flavio Insinna, dalla compagna Adriana Riccio alla depressione superata anche grazie all'aiuto del padre

20 febbraio 2021 a

Flavio Insinna è un attore e conduttore televisivo, tra i più amati dal pubblico italiano. Ora conduce tutti i giorni su Rai1 il quiz show L'Eredità. Per quanto riguarda la sua vita privata, è attualmente fidanzato con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari tuoi: qui partecipò come concorrente del Veneto e vinse 36.000 euro. In passato è stato fidanzato per diverso tempo con l’autrice tv Mariagrazia Dragani.

I due si sarebbero anche dovuti sposare ma misteriosamente hanno deciso di chiudere la loro relazione. Il conduttore dopo la notizia della sua separazione dalla Dragani disse: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”, ha affermato in una vecchia intervista.

Flavio Insinna ha sofferto di depressione. “Mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore. Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre anche senza un motivo vero per essere felice”, ha detto a Le invasioni barbariche.

