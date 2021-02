Patty Pravo, cinque matrimoni e un rito celtico: una vita sentimentale incredibile

20 febbraio 2021 a

Patty Pravo - all'anagrafe Nicoletta Strambelli - protagonista di uno show televisivo tutto suo stasera sabato 20 febbraio 2021: "Minaccia bionda" (su Rai1). La cantante ha avuto una lunga carriera: tra i suoi successi maggiori La bambola (1968), Pazza idea (1973), Pensiero stupendo (1978) e ...E dimmi che non vuoi morire (1997). E proprio i suoi pezzi iconici saranno cantati in tv con ospiti e amici di una vita.

Patty Pravo, serata omaggio su Rai1: "Minaccia bionda" racconta storia musicale e amori. Gli ospiti

La sua vita sentimentale è stata un'autentica montagna russa. "Ero la prima vera hippy in quegli anni Sessanta: ribelle, irrequieta, assertrice dell'amore libero quando ancora una donna veniva giudicata priva di virtù soltanto se fumava in pubblico" ha raccontato di se stessa. Costantemente sotto i riflettori della cronaca rosa e del gossip, non ha avuto figli ma è stata sposata cinque volte, divorziando sempre.

Il primo marito, nel 1968, fu Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three a cui si lega per quattro anni e sposa in Inghilterra. Il secono Franco Baldieri, arredatore romano, sposato a sorpresa e con grande clamore mediatico in Campidoglio il 2 febbraio 1972 e lasciato poche settimane più tardi. Il terzo Paul Jeffery, chitarrista inglese al quale rimane legata per cinque anni, sposato a Bali nel 1976. Il quarto Paul Martinez, bassista statunitense sposato in California nel 1978 senza che le nozze siano mai state trascritte in Italia. Poi il quinto, John Edward Johnson, chitarrista statunitense di otto anni più giovane sposato a San Francisco il 23 agosto 1982, incorrendo per la legge italiana nel reato di bigamia a causa del mancato scioglimento del matrimonio con Baldieri. Un legame naufragato dopo dieci anni. Ci sarebbe anche il matrimonio con Riccardo Fogli, che per le aveva abbandonato i Pooh, sposato nel 1973 a Gretna Green in Scozia con un rito celtico non valido in Italia (dove erano entrambi già sposati con altri partner). Poi tantissimi gli altri flirt che le sono stati attributi da Giorgio D'Adamo dei New Trolls a Bill Conti passando per Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, Red Canzian dei Pooh e Vasco Rossi. Non ha avuto figli.

