Stefano Di Battista, la moglie è la cantante Nicky Nicolai: dal loro amore è nata la figlia Flora

20 febbraio 2021 a

a

a

Stefano Di Battista è nato a Roma il 14 febbraio 1969 ed è un famoso musicista italiano sotto il segno dell’Acquario. All’età di 13 anni ha cominciato a suonare il sassofono e grazie all’ascolto di Art Pepper si è cominciato anche ad interessare al jazz. All’età di 21 anni, inoltre, si è diplomato anche al conservatorio con il massimo dei voti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con la cantante Nicky Nicolai. Si sono conosciuti grazie a un’amica della cantante che l’ha invitata a un concerto presso il laghetto dell’Eur, a Roma.

Michele Zarrillo, la figlia Valentina da un amore passato: poi Luca e Alice dalla moglie Anna Rita Cuparo

Non si è trattato di colpo di fulmine, visto che l’amore è scoppiato dopo, dal momento che la Nicolai all’inizio trovava Di Battista anche un po’ antipatico e quella differenza d’età tra loro l’ha bloccata e non poco, come ha raccontato anche in un’intervista rilasciata a La Repubblica. La coppia si è sposata nel 2003 diventando genitori di una figlia di nome Flora. Nel 2005 insieme sono saliti sul palco del festival di Sanremo, aggiudicandosi la categoria Gruppi.

Patty Pravo, serata omaggio su Rai1: "Minaccia bionda" racconta storia musicale e amori. Gli ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.