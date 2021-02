Elettra Lamborghini, dai 42 piercing allo scatto tenero e sexy con il marito Afrojack per San Valentino | Foto

20 febbraio 2021 a

Elettra Miura Lamborghini è una famosa showgirl italiana, cantante e influencer, nata il 17 maggio 1994 ed è sfrontata e ricchissima. Si tratta della Paris Hilton italiana, una ereditiera che ha partecipato anche a Sanremo 2020 con la canzone Musica e il resto scompare.

Elettra Lamborghini sempre più hot, dal matrimonio con dj Afrojack al rapporto con le tre sorelle

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elettra ha dichiarato in una vecchia intervista a Novella 2000: "Preferisco uscire con uomini più grandi. Sono all’antica: voglio un ragazzo che mi corteggi, che mi apra la portiera della macchina e mi regali le rose. Un gentleman, insomma, come mio papà", ha spiegato. A Maxim poi aveva raccontato che non si sarebbe mai fidanzata con un rapper, e di sognare una famiglia con un bravo ragazzo, uno che la apprezzi al di là dei suoi soldi (e del suo cognome). Si è sposata con il dj producer Afrojack nel 2020 e ora sogna di avere un figlio.

Recentemente sul suo profilo Instagram, dove può contare su quasi 7 milioni di follower, ha pubblicato un tenero scatto per San Valentino, dove il marito la abbraccia affettuosamente: lei è super sexy in bikini. Ha 42 piercing (con tanto di diamanti).

Elettra Lamborghini, ruolo da opinionista all'Isola dei Famosi: pronta a firmare il contratto

