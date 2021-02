Naip, dall'infanzia a Lamezia Terme alla vita di Bologna: il significato del suo nome d'arte

20 febbraio 2021 a

Naip, all'anagrafe Michelangelo Mercuri, è un cantante originario di Lamezia Terme, diventato conosciuto al grande pubblico a causa della partecipazione a X Factor 2020, nato appunto a Lamezia Terme, in Calabria.

La passione per la musica arriva a 16 anni e in seguito si specializza nell’utilizzo degli strumenti. Non a caso è un polistrumentista. Dopo aver lasciato la sua città natale si è trasferito a Bologna, luogo dove ha iniziato a coltivare i suoi sogni. E’ qui, infatti, che sceglie il suo nome d’arte, ovvero Naip. "Il mio nome d’arte? Significa Nessun artista in particolare", ha affermato.

Arrivato a X Factor 2020, Naip ha dichiarato: “Quando sono stato scelto dal mio giudice (Mika ndr) sono stato felicissimo. Avere un parere esterno, soprattutto da una personalità alta della musica, fa piacere”, ha confidato. Naip è arrivato alla corte del talent Sky con una canzone inedita intitolata “Attenti al Loop", riuscendo ad arrivare fino alla finale, dove ha vinto Casadilego.

