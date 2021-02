Stasera in tv, 20 febbraio, su La7 il viaggio di Eden e Licia Colò in Svizzera, Puglia e Perù

20 febbraio 2021 a

Stasera in tv, oggi sabato 20 febbraio 2021, torna l'appuntamento con "Eden - Un pianeta da salvare" il magazine green condotto da Licia Colò e arrivato alla settima puntata stagionale (La7 ore 21,15). Tra le tappe la verde Svizzera, le stupende Isole Tremiti e il Perù con la sua ricchissima fauna per un tour imperdibile di posti tra i più belli d'Italia e del mondo. Una trasmissione che il pubblico apprezza molto e che ha ottimi risultati di share e telespettatori.

Il viaggio inizia da Zurigo, una delle città più green d'Europa, dove Licia andrà a visitare la casa di Richard Wagner per poi recarsi a GreenCity Zurigo Sud, un quartiere che ha una caratteristica unica: a breve diventerà al 100% eco-sostenibile. La conduttrice passeggerà quindi nel bellissimo Giardino Cinese per poi dedicare una tappa al Museo degli Alberi, un luogo unico al mondo. A quest’ultima visita si aggancerà Valerio Rossi Albertini per tenere un’altra delle sue imperdibili mini lezioni: il tema – quanto mai d’attualità – sarà l’importanza delle piante per prevenire i dissesti idrogeologici dei nostri territori. Poi ancora Svizzera: castello di Laufen, cascate del Reno, Rapperswil (“la capitale delle rose”) famoso per aver accolto e salvato un centinaio di elefanti provenienti dai circhi.

Poi l'Italia per un viaggio in Puglia. Licia Colò ci accompagnerà prima alla scoperta del Lago di Lesina e dei suoi canali ricchi di biodiversità per poi salpare alla volta delle Isole Tremiti, un vero e proprio gioiello incastonato nel Mar Adriatico. Al termine, come ogni venerdì, il testimone dell’esplorazione di La7 passerà nelle mani di Mister Nat che chiuderà la puntata con il consueto reportage dedicato al Perù e al lamantino, il maestoso mammifero acquatico presente nell’Oceano Pacifico. A seguire, spazio a un documentario sulle isole più remote che popolano i nostri oceani a tutte le latitudini.

