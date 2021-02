Giovanni Allevi e la moglie Nada. Un amore nel segno del pianoforte

20 febbraio 2021 a

Dietro a un grande uomo c'è una grande donna. Giovanni Allevi, pianista italiano famoso in tutto il mondo, ha al suo fianco Nada Bernardo. Anche lei, come Giovanni, è un pianista ed è lei a curare gli affari del marito. Infatti la manager di Allevi è proprio la moglie a riprova di una forte unione, non solo artistica, tra di loro. La coppia ha due figli, che si chiamano Leonardo e Giorgio.

Nada Bernardo è sempre rimasta lontano dalla luce dei riflettori. Ciò nonostante, alcune testimonianze pubbliche del suo lavoro di manager del marito ci sono. Una risale a ben 9 anni fa, nel 2010, quando accompagnò Allevi a Cagliari per un concerto “piano solo” all’Anfiteatro. "Per Giovanni è un ritorno alle origini", disse in quell’occasione la moglie-manager, come riportato all’epoca da L’Unione Sarda.

Nel 2015, quando ha pubblicato il suo album dedicato all'amore ("Love") ha rilasciato un'intervista a Famiglia Cristiana: "La mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca. Spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e, soprattutto, cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi e magari cogliere in quel momento l’ispirazione per un brano musicale". Insomma il legame con la moglie, vissuto lontano dai riflettori, è solido e non conosce crisi. Molte delle sue composizioni sono appunto inspirate all'amore e dunque ai suoi affetti.

Questa sera, 20 febbraio, il compositore sarà tra gli ospiti dello show "A grande richiesta" condotto da Flavio Insinna alle 21.20 su Rai 1. La puntata di quseta sera è dedicata a Patty Pravo. Sul palco ci sarà anche il pianista che ha accettato l'invito a partecipare al tributo alla grande cantante.

