Elio, dal matrimonio sono nati Dante e Ulisse. Il dramma di un figlio autistico: "In Italia sul tema siamo all'età della pietra"

Elio, all'anagrafe Stefano Belisari, è uno degli artisti più amati dal pubblico. Leader e frontman degli Elio e le Storie tese, è nato a Milano il 30 luglio 1961. Con il suo gruppo ha regalato tante emozioni ai suoi fan, fino a centrare due volte il podio a Sanremo, con La terra dei cachi e La canzone mononota.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è un grande tifoso dell’Inter e grande appassionato di baseball, sport decisamente più di nicchia in Italia. Elio è sposato e padre di due figli, Dante e Ulisse. In occasione di un evento organizzato dalla Fondazione Sacra Famiglia, il cantante ha rivelato di essere padre di un bimbo autistico.

“Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. C’è poi il problema dei ciarlatani, delle cure che non fanno effetto", ha dichiarato Elio in una vecchia intervista a Il Fatto Quotidiano. E' stato anche giudice in diverse edizioni di X Factor.

