Nina Zilli fidanzata con Danti. Il loro amore folle

Nina Zilli è una delle artiste più brillanti del panorama musicale italiano. Voce soul e jazz ha fatto innamorare gli appassionati di musica negli ultimi anni. Famosa al grande pubblico anche per essere stata giudice di Italia's Got Talent. Negli ultimi mesi ha fatto parlare per il fidanzamento, ufficializzato sui social, con Danti. I due sono usciti allo scoperto qualche mese fa sui social. Danti, o meglio Daniele Lazzarini, anche lui cantante e produttore musicale. L’uomo è arrivato al successo grazie alla collaborazione con l’amico e collega Riccardo Garifo, detto Roofio, con il quale ha fondato il duo rap Two Fingerz.

I due hanno condotto insieme su Sky un programma dedicato all'Hip Hop e sono stati più volte ospiti di edicola Fiorello. La cantante e il rapper, si sono conosciuti tramite il lavoro quando hanno duettato insieme nella canzone Tu e d’io, girando insieme il videoclip. Li è scattato il colpo di fulmine. Entrambi hanno un carattere esuberante e un po’ folle. Ad annunciare la storia con il nuovo fidanzato è stata proprio Nina Zilli sul suo profilo Instagram con una simpatica foto e un video tra le due storie. Tra i due sembra esserci complicità. Si sono piaciuti fin dal primo momento quando hanno girato insieme il videoclip. A unirli anche lo stesso ambiente: sono entrambi legati alla musica anche se i loro generi, in questo caso, differiscono di molto.

Nina Zilli, dall'amore con il collega Neffa a quello con il cestista Mancinelli: ora è fidanzata con Danti | Foto

Prima di danti Nina ha avuto diversi amori: tra questi c’è stato il cantante Neffa e il cestista della Fortitudo Bologna Stefano Mancinelli. Il suo ultimo fidanzato prima di Lazzarini è stato, però, il pittore e pugile Omar Hassan.

La cantante questa sera, 20 febbraio, sarà ospite dello show " A grande richiesta" condotto da Flavio Insinna e che sarà dedicato alla figura storica di Patty Pravo. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21.20.

