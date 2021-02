Francesco De Gregori e il legame con la moglie Chicca. Il loro testimone di nozze è Walter Veltroni

20 febbraio 2021 a

Francesco De Gregori e la moglie Chicca. Un rapporto che non conosce crisi quello tra il cantautore e la consorte che va avanti da oltre 40 anni. Lei in realtà si chiama Alessandra Gobbi, ma per tutti coloro che la conoscono è Chicca. I due si sono conosciuti ai tempi del liceo, quando erano compagni di classe. Il loro matrimonio è arrivato soltanto qualche anno di diploma, più precisamente il 10 marzo del 1978.

Il loro testimone di nozze è stato l’allora segretario Fgci Walter Veltroni, che è sempre stato uno storico amico della coppia. Per di più i due sono diventati genitori dei due gemelli Marco e Federico, nati poco prima della cerimonia nuziale. Oggi hanno 43 anni., La moglie di Francesco De Gregori non ha mai amato molto apparire. Possiede una piccola azienda a Sant’Angelo di Spello, in Umbria. La coppia, proprio grazie a a quest’ultima, produce l’olio le Palombe, piazzatosi al quinto posto al Premio Biol per via delle particolari proprietà organolettiche.

Negli ultimi anni Chicca ha affiancato sempre di più il marito sul palcoscenico. celebre il loro duetto nella serata tributo a Pino Daniele. “Lei è sempre più brava – e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo (salire sul palco con me, ndr), ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa questa che l’ha divertita ancora di più”, ha confessato il cantautore in un'intervista a La Sicilia. Un legame insomma che arriva anche all'ambito artistico dove la coppia appare affiatatissima.

Questa sera il cantautore sarà ospite dello show condotto da Flavio Insinna "A Grande Richiesta - Patty Pravo in Minaccia Bionda" in onda su Rai 1 alle 21.20.

