Morgan, il suicidio del padre davanti a lui e alla sorella: le tre figlie Anna Lou, Lara e Maria Eco

Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, è uno dei cantanti più famosi in Italia. Storico fondatore dei Bluvertigo, e controverso giudice di talent televisivi (su tutti X Factor), Morgan (nato nel 1972 sotto il segno del Capricorno) ha unito nel suo personaggio uno stile eclettico a una vena artistica del tutto originale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, a 16 anni vive un evento tragico: il suicidio del padre, di fronte a lui e alla sorella Roberta Castoldi. Morgan ha raccontato l’episodio in una vecchia intervista a Maurizio Costanzo: "Tu non immagini che tuo padre si può uccidere: si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”, ha rivelato. Dal 2000 al 2007 è stato legato ad Asia Argento, da cui nel 2001 ha avuto la figlia Anna Lou.

Nel 2012, Morgan ha avuto una seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta durante X Factor 5 (di cui la Mazzoli era concorrente mentre Morgan era giudice). Nel marzo del 2020 ha avuto la sua terza figlia, Maria Eco, dalla compagna Alessandra Cataldo. Per quanto riguarda altre curiosità sulla sua vita privata, in passato c'è stato un flirt con l’ex velina di Striscia la Notizia Maddalena Corvaglia.

