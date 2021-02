Antonello Venditti e la relazione con Monica Leofreddi. A lei è dedicata Ogni Volta

20 febbraio 2021 a

Antonello Venditti e suoi amori. Il cantante romano, 72 anni da compiere a marzo, è stato caratterizzato da due grandi unioni. Simona Izzo, la famosa attrice-doppiatrice, è stata sua moglie per tre anni dal 1975 al 1978. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco Saverio, oggi affermato attore, che ha regalato al cantautore, grande tifoso della Roma (suoi gli inni che si cantano allo stadio) quattro nipoti: Alice, Tommaso, Leonardo e Mia.

Dopo la separazione dalla moglie Venditti ha avuto altre relazioni, la più importante è stata quella con la giornalista Monica Leofredi che è stata la sua compagna per ben 9 anni. Ma i due hanno sempre preferito non parlare in pubblico della loro relazione, che è rimasta criptica fino ai tempi odierni. Qualche tempo fa, la Leofreddi ha svelato che i due sono stati insieme per nove anni, senza che nessuno sapesse qualcosa. Ha rivelato che la canzone Ogni volta, di Antonello, è dedicata proprio a lei. La relazione si è conclusa in maniera burrascosa per dei tradimenti. Dopo per il cantante solo delle paparazzate: il cantautore è stato catturato dai gossip più infervorati, nella frequentazione di un’altra celebrità. La bellissima attrice Eliana Miglio. Il settimanale DiPiù li aveva colti insieme all’aeroporto di Fiumicino.

Il figlio Francesco, cresciuto tra la passione per la musica del cantante e quella per la recitazione dell’attrice, alla fine ha scelto di seguire le orme della Izzo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Venditti junior ha avuto una lunga storia con la sceneggiatrice Alexandra La Capria, con la quale ha avuto due figli. Il rapporto di Antonello con suo figlio non è stato certo agevolato dalla separazione con Simona Izzo, poiché il bambino è stato affidato alla madre e lui poteva vederlo solo un fine settimana ogni due. Eppure, Francesco oggi afferma di aver sviluppato una fantastica amicizia con suo padre.

Questa sera il cantante sarà ospite dello show "A Grande Richiesta: Patty Pravo in Minaccia Bionda" condotto da Flavio Insinna su Rai 1 a partire dalle 21.25.

