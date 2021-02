Cecilia Rodriguez, buonanotte bollente: lingua in bocca a Ignazio Moser. La sorella di Belen hot su Instagram | Foto

20 febbraio 2021 a

a

a

Cecilia Rodriguez sempre scatenata sui social. La sorella minore di Belen infatti sta vivendo con grande passione la sua storia d'amore con il figlio d'arte Ignazio Moser (il padre è l'ex campione di ciclismo Francesco), e pubblica su Instagram, dove può contare oltre 4 milioni di follower, gli scatti che caratterizzano la quotidianità del suo rapporto con il compagno.

In una delle ultime foto postate, la coppia è immortalata in un selfie in cui Cecilia provoca Ignazio tirando fuori la lingua e regalando così una buonanotte bollente ai suoi fan.

La piccola Rodriguez non è nuova a scatti così irriverenti; recentemente ne aveva pubblicato uno in cui nuda sul letto fotografava il fidanzato Ignazio in intimo: "Felice del mio uomo", la didascalia. Impossibile darle torto, almeno stando ai commenti dei follower.

Cecilia Rodriguez, San Valentino di passione con Ignazio Moser: ma il commento di Gianluca Impastato è virale | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.