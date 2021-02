Stefano De Martino, l'intuizione di Maria De Filippi. Ora il flirt con Melissa Satta?

20 febbraio 2021 a

a

a

Stefano De Martino è atteso ospite di "C'è posta per te" lo show del sabato sera di Canale5. Il ballerino e conduttore sarà una delle sorprese di uno dei partecipanti della trasmissione.

C'è posta per te, Renato Zero e Stefano De Martino ospiti di Maria De Filippi nella nuova puntata

Un gradito ritorno a Mediaset quello di De Martino che ha iniziato la sua carriera proprio nei panni di allievo ballerino (e poi professionista ballerino) nel talent show Amici di Maria De Filippi, prima di volare poi in Rai. Napoletano, 31 anni, nel 2009 partecipò alla nona edizione del talent show arrivano sino alla semifinale ma classificandosi primo dei ballerini e vincendo così un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. L'anno successo torna ad Amici come ballerino professionista, diventa insegnante di danza e coreografo e poi, nel 2015, conduttore del daytime della storica trasmissione di Maria De Filippi a cui deve gran parte della sua carriera. Che prende sempre più la strada della conduzione: inviato de L'Isola dei famosi (2018), diventa il volto di Made in Sud (2019) per poi presentare La Notte della Taranta, il Festival di Castrocaro, Stasera tutto è possibile.

Contemporaneamente è diventato famoso anche per la sua vita sentimentale. A iniziare dalla relazione con la cantante Emma Marrone. Che poi lascia per fidanzarsi nel 2012 con la showgirl Belen Rodriguez. Un rapporto all'insegna di alti e bassi: il matrimonio nel 2013, la nascita di Santiago, la separazione (2015), il gran ritorno (2019) e l'addio (2020). Ma nonostante non faccia più coppia con Belen resta sempre al centro della cronaca rosa parallelamente a quello che succede alla showgirl argentina, incinta adesso di un altro uomo. Nel frattempo sono tanti i flirt che gli sono stati attribuiti; da quello con l'attrice Katy Saunders, ad Alessia Marcuzzi, sino a Melissa Satta di cui se ne parla in queste ore.

Stefano De Martino, messaggio all'ex moglie Belen? "La mia donna deve essere tradizionale, ma passo per sessista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.