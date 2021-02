Amici 2021, Raffaele solo ottavo nella classifica delle radio. Arisa lo consola: "Tranquillo, neanche a me passano"

20 febbraio 2021 a

Come sempre protagonista Arisa nella puntata di Amici 2021 di sabato 20 febbraio. Nel talent show condotto da Maria De Filippi la cantante ha regalato l'ennesima perla, confermandosi insegnante di qualità e di grande ironia. Tutto è iniziato dal fatto che il cantante Raffaele, suo allievo, dopo aver cantato l'inedito Tasto Reset ha scoperto di essere soltanto ottavo tra i concorrenti della scuola nella classifica delle radio.

Vedendo Raffaele legittimamente amareggiato, Arisa non ci ha pensato più di tanto e subito ha rivelato: "Tranquillo, nemmeno a me passano".

Nonostante i successi a Sanremo e l'imminente sua partecipazione all'edizione 2021, per Arisa il rapporto con le radio non pare essere idilliaco, ma lei come al solito lo ha fatto notare con la sua disarmante sincerità, parafrasando una delle sue prime canzoni.

Subito la frase pronunciata durante la puntata di Amici 2021 è diventata virale, oggetto di numerosi commenti su twitter, dove l'hashtag #Arisa è andato come trend topic. Ma non c'è stato solo questo commento a catturare l'attenzione, in primo piano anche le consuete divergenze di vedute con il collega Rudy Zerbi e i complimenti ai cantanti del suo "clan", giudicati da alcuni eccessivi.

"Ibla paragonata a Fiorella Mannoia e Raffaele a Tiziano Ferro: Arisa anche meno", il commento di un utente. Ma Arisa è sempre protagonista.

