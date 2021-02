Aiello, dal presunto flirt con Laura Torrisi al tifo per l'Inter e una caffettiera come tatuaggio

20 febbraio 2021 a

a

a

Aiello è uno dei cantanti più in voga degli ultimi tempi. Uno dei suoi singoli di maggior successo è stato Arsenico, uscito nel 2019, tanto che lo ha lanciato nel gotha del panorama musicale italiano, fino ad approdare, con il brano Ora, a Sanremo 2021.

Amici 20, anticipazioni sabato 5 dicembre su Canale 5: Arianna, perché non lascerà la scuola. I brani che verranno cantati

Cantante cosentino, in pochissimo tempo ha scalato le classifiche musicali diventando un vero e proprio fenomeno. Classe 1985, all’anagrafe il suo nome per esteso è Antonio Aiello, anche se tutti lo conoscono semplicemente per il cognome. Per quanto riguarda la vita privata, si conosce ben poco, anche se nell'estate 2020 si sono rincorse alcune voci su un presunto flirt con Laura Torrisi, ex compagna di Leonardo Pieraccioni.

Sanremo, ecco le canzoni in gara al 71esimo festival della musica italiana

Dai due tuttavia non ci sono state conferme, tanto che la stessa Torrisi interpellata da Oggi ha dichiarato di essere "single". Per quanto concerne alcune curiosità sul suo conto, è tifoso dell'Inter e ha diversi tatuaggi, tra cui il simbolo della pace e una caffettiera.

Il Cantante mascherato 2, identità del Lupo: sospetti e indizi, forse è Riccardo Fogli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.