Rocco Casalino, l'amore per Josè Carlos e l'autobiografia Il portavoce

Rocco Casalino, 48 anni, oggi sabato 20 febbraio 2021 è ospite a Verissimo la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin.

Nato in Germania, a Frankenthal, la sua famiglia ha origini pugliesi (Ceglie Messapica in provincia di Brindisi), studia all'Università di Bologna laureandosi in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale. Diventa famoso partecipando nel 2000 alla prima edizione del reality show Grande Fratello. Viene eliminato alla penultima puntata e classificandosi al quarto posto. L'esperienza però gli permette di entrare far parte del dorato mondo dello spettacolo. Viene gestito da Lele Mora, interviene come ospite e opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show condotti soprattutto da Maurizio Costanzo, diventano celebri le sue focose liti con Platinette e Solange ma anche Tina Cipollari. Dopo aver frequentato un corso di recitazione dal 2004 al 2007 conduce su Telelombardia il programma mattutino di informazione, attualità e news Buongiorno Lombardia. Nel 2007 diventa giornalista professionista e per alcuni mesi l'inviato speciale di Versus, programma di attualità condotto da Lamberto Sposini sull'emittente pugliese Telenorba.

L'altra sua svolta avviene nel 2011 quando incomincia la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Nel 2012 si candida alle regionali e nel 2013 diventa vice responsabile della comunicazione del gruppo parlamentare al Senato e poi anche al Parlamento europeo. All'interno del movimento scala tutta la gerarchia della comunicazione, diventa "coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle" e nell'ultimo triennio, dal 2018 al 2021 è stato portavoce e capo dell'ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. "Io sono omosessuale e sono contento di esserlo" ha scritto nell'autobiografia "Il Portavoce" da poco in libreria. Casalino sentimentalmente è legato a Josè Carlos Alvarez, una lunga storia d'amore anche non sono mancati alti e bassi tra i due.

