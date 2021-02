Ilaria D'Amico, chi c'era prima di Gigi Buffon. Il primo marito è Rocco Attisani

20 febbraio 2021 a

Ilaria D'Amico è una delle giornaliste più popolari d'Italia. Dopo anni dedicati allo sport e al calcio oggi è spesso ospite di talk politici. Ma la sua figura resta legata agli amanti del pallone per la sua felice relazione con il portiere della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon. Ma prima di conoscerlo Ilaria D'Amico era stata già sposata con un uomo dal quale ha avuto anche un figlio. Di chi si tratta? Io suo nome è Rocco Attisani.

Il loro matrimonio è terminato nel 2014 anche se non sono state mai chiare le motivazioni. In precedenza la coppia aveva avuto un figlio che si chiama Pietro che oggi ha 10 anni. Quello che si s è che i due oggi sono in buoni rapporti proprio per tutelare la crescita del bambino. Tuttavia sulla fine del loro matrimonio avrebbero pesato dei tradimenti reciproci che tuttavia non hanno mai avuto delle conferme ufficiali. Rocco Attisani ha 43 anni ed è un brillante imprenditore immobiliare. “Rocco è un padre fantastico e l’approdo di un amore che aveva delle cose bellissime. Ma aveva una difficoltà nelle cose quotidiane, non riuscivamo ad andare d’accordo”, ha rivelato in una recente intervista Ilaria D'Amico rispetto al rapporto con l'ex marito.

Anche l’uomo si è rifatto una famiglia, dopo la fine del matrimonio con Ilaria, insieme alla compagna Maria Cecilia Andretta, che l’ha reso di nuovo padre. Quella di Ilaria D'Amico è dunque diventata una famiglia allargata.Il figlio di Ilaria e l’ex marito vive con la mamma e i suoi nuovi fratelli adottivi; una vera e propria famiglia allargata, quella di Buffon e la D’Amico. A casa con loro ci sono infatti Pietro, di 10 anni, Louis e David (12 e 10 anni), figli di Buffon e Alena Seredova e Leopoldo Mattia, nato dalla relazione tra Gigi e Ilaria.

Oggi, 20 febbraio, sarà opsite di Verissimo, il salotto condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 a partite dalle 16.

