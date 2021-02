Maria Teresa Ruta, l'amore per il marito Roberto che la difende sui social

20 febbraio 2021 a

Negli ultimi mesi è stata una delle indiscusse protagoniste all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Finita l'avventura nel reality, non senza risentimento verso i compagni di avventura, la conduttrice è tornata alla vita di tutti giorni dove c'è il suo attuale compagno Roberto Zappulla. Maria Teresa Ruta in precedenza era stata sposata con il giornalista Amedeo Goria. Il matrimonio è finito nel 1999 anche se il divorzio è stato ufficializzato soltanto cinque anni dopo, nel 2004.

La storia d’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta è successiva e procede a gonfie vele: nel 2015 lui è riuscito a portarla all’altare, con un matrimonio speciale e fuori dal comune, celebrato in Etiopia durante un viaggio di coppia. I due sono andati a vivere a Luino, piccolo centro in provincia di Varese affacciato sul Lago Maggiore. Entrambi hanno delle famiglie e dunque all'inizio non è stato facile far "convivere" tutto e tutti. Inoltre hanno scelto di non mettere al mondo figli insieme. La Ruta infatti lo ha raccontato durante una puntata del Grande Fratello Vip, quando ha specificato che Roberto aveva il grande desiderio di avere un figlio da lei e di averci provato per diverso tempo. Purtroppo però la donna non riusciva a rimanere incinta e ha raccontato che era stata organizzata anche una inseminazione artificiale da fare all’estero. La Ruta però poi il giorno prima di questa procedura ha detto al proprio compagno di non sentirsela.

Nei giorni del Grande Fratello la conduttrice è stata più volte attaccata sui social dove è intervenuto il marito in sua difesa pubblicando alcuni video in cui si sentono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi criticare la moglie: "La clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa. Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto. Sono certo che fuori dalla casa vivremo dei bei momenti tutti insieme, senza strategie e dinamiche di gioco”.

Maria Teresa Ruta sarà ospite oggi, 20 febbraio, di Verissimo il salotto condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 a partire dalle 16.

