Antonino Spinalbese, l'ex hayr stylist ora fotografo fidanzato con Belen. Chi è

Antonino Spinalbese è l'uomo del momento: fidanzato con Belen Rodriguez ora la coppia che sta facendo impazzire i paparazzi aspettano una bambina che si chiamerà Luna Marie.

L'ex hair stylist, che ora sta intraprendendo la carriera di fotografo, da poco ha raccontato come è scoccato il colpo di fulmine con l'affascinante showgirl argentina: "Il primo segnale l'ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano. Poi un giorno pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese. Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto 'Ma di cosa ti sei fatto?' e mi ha buttato giù il telefono".

Nato a Milano, 25 anni, Spinalbese ha un profilo Instagram in crescita - dopo che è stato visto al fianco di Belen è passato da 5mila a 100mila followers - e ha lasciato il prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per seguire la showgirl. "E' finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove". Ha perso il padre da alcuni anni - esperienza che lo ha cambiato - è innamorato della sua famiglia, ha due sorelle, e ora è pronto per farne una con Belel e la piccola Luna Marie in arrivo. "Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita" ha svelato. Prima dell'argentina Spinalbese era fidanzato con Chiara Maria Mannarino che nei mesi scorsi si era fatta scappare un commento su Instagram: "Vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno".

