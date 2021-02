Linea Bianca sabato 20 febbraio. Viaggio ad Alagna in Piemonte

20 febbraio 2021 a

Viaggio ad Alagna in Piemonte alla scoperta del "Gigante Rosa" protettore di una comunità antica. Alle 14 del 20 febbraio torna su Rai 1 l'appuntamento con Linea bianca con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. La trasmissione dedicata alla neve e alla montagna propone un itinerario ad Alagna, in Piemonte, al confine con la Valle d’Aosta e la Svizzera. Quota 3.435 metri sul livello del mare: in vetta a Punta Vittoria, nello scenografico contesto delle Alpi Pennine.

A fare strada ai conduttori e ai telespettatori una guida alpina d’eccellenza, Michele Cucchi con un’emozionante apertura di puntata del conduttore e Lino Zani. Poi la trasmissione poi farà tappa in un allevamento particolare. “Ciccia, Madama, Alba e Siviglia, non macchine da latte, ma meravigliosi animali a cui affezionarsi”: tra Boccioleto e Oro, una giornata con Greta e Natasha, sorelle gemelle, giovani allevatrici che condividono, sin da piccole, l’amore per gli animali. Un’avventura lunga otto anni all’ombra delle vette dell’alta Valsesia: a Chiesa di Pedemonte, camminando nel silenzio della natura, la vocazione, i ricordi e le passioni di Don Marco Barontini, il “prete alpino”.

Poi spazio agli sportivi. “Quando la montagna ci fa diventare migliori, e ci smuove i pensieri”: ad Alagna, ciaspolando nel bosco, l’incomparabile spettacolo di una natura incontaminata e le indiscusse proprietà benefiche della mountain therapy. Storie di giovani: a Goreto, piccola frazione di 90 anime, con Francesca, Niccolò, Leonardo ed Anna Giulia, il coraggio di cambiare e di reinventarsi per iniziare a ricostruire il proprio futuro. Marmo “finto”, ricchezza “vera”: a Rima, il paese più alto della Valsesia, il racconto di un passato glorioso, quello della realizzazione del cosi detto marmo artificiale. L'anno orribile della neve: ad Alagna, un significativo bilancio dell’economia della montagna in tempi di pandemia da Covid-19 con gli impianti che ancora sono chiusi per l'emergenza sanitaria.

