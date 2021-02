Ascolti tv venerdì 19 febbraio 2021, Grande Fratello vip 19%, Il Cantante mascherato 17,4%

20 febbraio 2021 a

a

a

La sfida degli ascolti del venerdì fra Rai1 e Canale 5 ha dato il suo verdetto per il 19 febbraio 2021. Il GFVip è inarrestabile e ha fatto registrare 3.491.000 spettatori pari al 19% di share. Lo show canoro di Rai 1, Il Cantante mascherato condotto da Milly Carlucci ha conquistato 3.743.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Il Cantante mascherato 2, Lupo, Farfalla, Orsetto e Pappagallo: chi sono i concorrenti. I nomi nuovi per la finale

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Residence è stato visto da 1.043.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.013.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 516.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.208.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.100.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Spider-Man 2 ha segnato il 2.1% con 495.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (5.7%).

Grande Fratello Vip 5, eliminata Giulia Salemi. Il televoto salva Stefania Orlando

Access Prime time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.927.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.933.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.026.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami 1.263.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? 1.412.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole 1.730.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha realizzato 1.400.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 1.204.000 (4.5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.452.000 spettatori (9.2%). Su TV8 Guess my Age fa 541.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco 572.000 spettatori con il 2.2%.

Strategie e litigi al GF Vip5. Stefania Orlando a Dayane Mello: "Sei una manipolatrice"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.