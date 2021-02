Belen Rodriguez, le relazioni e gli amori della showgirl: da Borriello a Spinalbese

20 febbraio 2021 a

Verissimo si è aggiudicato una gran bella esclusiva: nel programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, nella puntata di oggi sabato 20 febbraio, Belen Rodriguez ha svelato il sesso e il nome del bambino che aspetta insieme al compagno Antonino Spinalbese. "Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine" ha raccontato in tv.

Una gravidanza a coronamento di una favola d’amore arrivata come un colpo di fulmine e a sorpresa: "Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino". la conduttrice e show girl si lascia andare a un’intima confessione: "Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati". E prosegue: "Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato" è il retroscena raccontato dalla show girl argentina. Belen, 36 anni, è nata a Buenos Aires e ha tre fratelli tra cui Jeremias e Cecilia conosciuti anche nel mondo dello spettacolo italiano. Ha iniziato come modella e testimonial (tra cui diverse case di intimo), poi l'arrivo in Italia nel 2004 e il debutto in tv nel 2006 in una tv locale della Valcamonica. Nel 2007 conduce la seconda edizione de La tintoria, show comico di Rai3 in onda in seconda serata: si tratta della sua prima esperienza su una rete nazionale. Poi partecipa a L'Isola dei Famosi nel 2008 e da quella esperienza è un autentico crescendo: inviata di Verissimo, Scherzi a Parte, due edizioni del Festival di Sanremo, Colorado, Italia's Got Talent, Tu si que vales, Striscia la Notizia, il Festival di Castrocaro. Fa qualche incursione nel cinema ("Natale in Sudafrica" di Parenti nel 2010). E fa parlare della sua vita privata.

Sentimentalmente nei suoi primi anni italiani è stata legata al calciatore Marco Borriello, poi a Fabrizio Corona. Quindi Stefano De Martino sposato nel 2013 con cui ha avuto un figlio, Santiago. Una relazione di alti e bassi - con l'intermezzo della relazione con il pilota Andrea Iannone - sino alla separazione dello scorso anno. Ora la relazione con l'hair-stylist Antonino Spinalbese.

