Italia sì, la lunga lista di ospiti di Marco Liorni di oggi sabato 20 febbraio 2021

Va in onda oggi, sabato 20 febbraio 2021 alle ore 16.45 su Rai 1, Italia sì. Marco Liorni proporrà ai telespettatori del suo programma una varietà di ospiti: un collezionista di dinosauri; Angelica che è stata adottata ed è alla ricerca della famiglia biologica; “Nonna Ciccia” che ha un messaggio per Mario Draghi; il professor Sandro Marenco con un’analisi sul rapporto ragazzi-scuola; Elena Somaré ‘fischiattrice’ virtuosissima che ha fatto del suo talento lo strumento di una ricerca artistica e Matteo che è stato salvato ad alta quota grazie alla forza dell’amicizia di Daniele.

Ad aggiungersi alla lista di ospiti c'è Giovanni Caccamo che parlerà dell’amore per la musica e il teatro; Paola Tavella e la “soffitta della memoria”, uno spazio sulle storie comuni che si intrecciano con il passato dell’Italia. E ancora la famiglia di velisti partiti da Genova per un viaggio intorno al mondo con i loro figli e il cane. Questi ultimi poi sono rimasti bloccati a Formentera per le disposizioni sul Covid.

Quindi si parlerà della loro esperienza. Non mancheranno le tematiche delicate. Ad iniziare da Gianna Orru, truffata da uomini senza scrupoli per finire al tema Covid, vaccini e mascherine in lavaggio. Un programma di attualità con personaggi e tematiche raccontate in maniera approfondita e originale che fanno di questo programma uno dei più attesi del fine settimana del piccolo schermo.

Marco Liorni conduce questa nuova edizione di ItaliaSì! con al suo fianco 5 "Voci" con il compito di mettersi in gioco e a volte prendere posizione sui fatti narrati in studio. 5 "Voci" che da una parte accolgono come una famiglia e dall'altra potrebbero diventare amici e nemici. ItaliaSì è uno show innovativo con protagoniste storie, volti emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare in collegamento e alle "voci" in studio.

