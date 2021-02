Linea verde life sabato 20 febbraio. Alla scoperta di Ancona

13 febbraio 2021 a

Viterbo e la Tuscia saranno protagoniste della puntata di Linea Verde in onda domenica 14 febbraio alle 12.20 su Rai 1. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli saranno a Bagnaia, frazione di Viterbo, che è famosa in tutto il mondo per la bellezza di Villa Lante e i suoi giardini all'italiana Gli elementi più spettacolari della villa rinascimentale sono proprio le fontane, grazie alla massa d’acqua che proviene dai Monti Cimini e dà vita a un giardino di quattro ettari.

Ovviamente ci sarà spazio per le prelibatezze territoriali: la porchetta, i dolci natalizi e lo zafferano. Ingrid e Beppe accompagneranno il pubblico in questo angolo della Tuscia, presentando anche alcune interessanti realtà della zona: un birrificio artigianale che nell’acqua trova il suo ingrediente principale e un vivaio molto particolare che ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle piante grasse e succulente, di cui scopriremo le origini nei lontani deserti americani e africani, i benefici per la salute e qualche piccolo segreto per la loro cura. Si parlerà della collezione di piante grasse davvero unica, insieme al famoso fitoterapeuta Ciro Vestita. Insieme ai due conduttori ci sarà anche il noto critico d’arte Costantino D’Orazio.

La Tuscia protagonista a Linea Verde Life: omaggio a Gigi Proietti e al maresciallo Rocca

Peppone Calabrese sarà invece in Calabria a raccontare tante altre eccellenze. Due territori piuttosto distanti ma accomunati dalla vocazione alla bellezza e da un elemento naturale importantissimo: l’acqua, sorgente primordiale di vita, spettacolo della natura che diventa elemento culturale e artistico, e risorsa per l’agricoltura e per l’economia. La parte della puntata girata a Bagnaia è stata curata da Daniele Carminati, Yari Selvetella e Paola Pucciatti. Una vetrina unica per uno dei gioielli della Tuscia e per promuovere i prodotti tipici e le eccellenze del territorio. La puntata di Linea Verde era stata annunciata da settimane. Ora finalmente tutta Italia potrà ammirare i tesori che rendono unica Viterbo e la Tuscia.