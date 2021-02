Linea Verde Radici del 20 febbraio alla scoperta dell'Abruzzo. Angela Rafanelli sul Gran Sasso

20 febbraio 2021 a

Torna Linea Verde Radici. Appuntamento alle 12 del 20 febbraio su Rai 1 con la trasmissione condotta da Angela Raffaelli. La puntata odierna sarà dedicata all'Abruzzo e ai suoi paesaggi di montagna.

Un viaggio in un territorio forte e gentile, immerso nella storia. Un viaggio attraverso leggende e alla scoperta dei prodotti e delle eccellenze della Regione. Ovviamente non poteva mancare un focus sul massiccio del Gran Sasso alla scoperta della montagna più alta dell’Appennino in compagnia della conduttrice di “Linea Bianca” Giulia Capocchi. Il viaggio prosegue a 1.400 metri di profondità dove si studiano le origini dell’universo.

Ma l’Abruzzo è anche cultura popolare rimasta intatta nei secoli e il viaggio prosegue a Castel del Monte, nella “capitale della transumanza”, dove una donna mantiene viva la tradizione della pastorizia. E poi in un castello che si erge su uno sperone, per raccontarne aneddoti e miti, in compagnia della scrittrice e vincitrice del Premio Campiello Donatella Di Pietrantonio. Castel del Monte è una fortezza del XIII secolo fatta costruire da Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, sulla sommità di una collina a 540 metri s.l.m nell'altopiano delle Murge occidentali in Puglia. Si trova nell'omonima frazione del comune italiano di Andria, sita a 17 km dalla città, nei pressi della località di Santa Maria del Monte.

Il viaggio si concluderà a Santo Stefano di Sessanio, borgo mediceo nel cuore del Parco del Gran Sasso, emblema di un Abruzzo unico e spettacolare. Il borgo è situato nell'entroterra abruzzese, nella parte meridionale del massiccio del Gran Sasso d'Italia, al di sotto della vasta piana di Campo Imperatore, in posizione panoramica verso la valle del Tirino da una parte e la bassa Conca aquilana dall'altra, ad una altitudine di poco superiore ai 1.200 metri. Uno spettacolo della montagna.

