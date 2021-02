Il Cantante mascherato 2, spareggio Orsetto e Farfalla: si fa tardi, identità verrà svelata nella finale

20 febbraio 2021 a

Il cantante mascherato 2 nella semifinale di venerdì 19 febbraio su Rai1, deve essere svelata la seconda identità dopo quella del Gatto che ha rivelato Sergio Assisi dietro la maschera. Allo spareggio ci vanno Farfalla e Orsetto ma si fa tardi e Milly Carlucci rimanda alla finale di venerdì prossimo, in apertura di programma, chi dovrà abbassare la maschera.

Lupo, Orsetto, Lupo e Pappagallo vanno avanti dopo la prima manche molto avvincente e che ha visto la Farfalla salvarsi sul Gatto che è stato smascherato.

I cantanti si sono esibiti a voce nuda, “senza l’accompagnamento dell’orchestra” annuncia Milly Carlucci. Una novità autentica nel format de Il Cantante mascherato e non solo nella versione italiana.

Lupo contro Orsetto

Lupo canta una canzone celeberrima di Claudio Baglioni: “sabato pomeriggio”. “Il nostro romantico Lupo”, urla dopo l’esibizione la conduttrice che esalta l’ascolto della voce nuda in studio e a casa per capire meglio chi possa essere.

Per Balivo è Sal Da Vinci e conferma. Costantino della Gherardesca conferma Gigi D’Alessio poi cambia in Massimo Ranieri. Patty Pravo: “E’ uno che canta molto bene e per simpatia dico Massimo Lopez”. Insinna: “Sono stordito e tengo Roby Facchinetti”. E Facchinetti afferma: “Sei Gabriele Cirilli”.

Orsetto si esibisce sulle note di Edoardo Bennato con “Sono solo canzonette”. Milly Carlucci: “A voce nuda vi vengono tante idee nuove”, dice ai giurati.

Caterina Balivo infatti tentenna: “Ero convinta fosse Simone Montedoro e lo lascio anche se non sono convinta”. Facchinetti: “Luca Bizzarri”. Costantino della Gherardesca: “E’ Valentino Rossi”. Patty Pravo mantiene Antonio Cassano.

Alla fine dell’esibizione parte il voto mentre la giuria sceglie uno fra i due personaggi. La giuria vota all’unanimità il Lupo (5-0). Poi c’è il voto social che manda in finale il Lupo col 64% dei consensi.

Pappagallo contro Farfalla

Canta per primo il Pappagallo con un pezzo di Louis Armstrong, What a wonderful world. Facchinetti ascolta e ci ripensa: "Questa è la voce dello zio Red, Red Canzian". Condivide Caterina Balivo. Patty e Costantino confermano Christian De Sica e Insinna dice Red Canzian.

Ecco la Farfalla. "Volare" è il brano che canta e balla. Facchinetti: "E' Anna Tatangelo, scommetto 10 milioni". Insinna condivide e anche Patty si accoda su Tatangelo. Costantino e Caterina confermano Mietta. La giuria dice Pappagallo da mandare in finale e il voto social conferma (63%).

Lo spareggio è fra Orsetto e Farfalla, è mezzanotte passata da un po' e Milly chiude la trasmissione rimandando lo spareggio alla finale di venerdì prossimo.

