Grande Fratello Vip 5, eliminata Giulia Salemi. Il televoto salva Stefania Orlando

Finisce l'avventura di Giulia Salemi, definitivamente eliminata, dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. Il pubblico con il televoto ha deciso di salvare Stefania Orlando che ora ha tutte le carte in regola per puntare alla finalissima.

Strategie e litigi al GF Vip5. Stefania Orlando a Dayane Mello: "Sei una manipolatrice"

Una eliminazione sofferta e complicata considerate le polemiche divampate sui social nelle ore precedenti la diretta della trasmissione di Canale5: il televoto era stato stoppato a causa di un problema tecnico non specificato, poi la decisione del Grande Fratello Vip di riaprire il voto con i fan scatenati nel cercare le motivazioni e a polemizzare abbozzando le più svariate teorie complottistiche in favore di una o l'altra. Ma per il Grande Fratello è tutto regolare. Intanto sono già certi della finale Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Restano nella casa, oltre Stefania Orlando, anche Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, Ormai alla vittoria e alla proclamazione del vincitore di questa edizione dedicata ai vip mancano appena dieci giorni

Una serata ricca di colpi di scena, sorprese e soprattutto litigi. Come quelli furiosi che hanno visto al centro del "ring" Dayane Mello protagonista contro l'amica, ma forse è il caso di dire ex amica, Rosalinda Cannavò prima e poi Stefania Orlando. Poi il padre di Giulia Salemi è entrato nella casa per parlare, oltre che con la figlia, soprattutto con il fidanzato Pierpaolo Petrelli. Tommaso Zorzi invece si è emozionato ascoltando la lettera che il padre, con cui ha avuto negli anni rapporti complicati, gli ha voluto dedicare. Lo stesso Zorzi ha avuto un bel confronto con Stefania Orlando, sua grande amica, con un video che ha saputo toccare le corde emotive di entrambi. In studio non sono mancate i punti di vista e qualche frecciatina anche da parte degli opioninisti Pupo e Antonella Elia sempre puntuali e spesso su pareri opposti.

