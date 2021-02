Grande Fratello Vip 5, strategie e litigi. Stefania Orlando a Dayane Mello: "Sei una manipolatrice"

19 febbraio 2021 a

La puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality in onda su Canale5, è quella dei litigi oggi venerdì 19 febbraio 2021. Dopo il litigio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavaò che ha visto Stefania Orlando entrare con forza contro la bella modella brasiliana, Alfonso Signorini decide di metterle a confronto in un secondo momento. Un faccia a faccia dove le due protagoniste, entrambe con un carattere molto forte, non si risparmiano.

Grande Fratello Vip 5, furia Rosalinda su Dayane: "Tu fai i giochetti"

"Tu mi hai dato della falsa e tante cose cattive andando sul personale. Quindi io stasera ti dico che ti ho scoperta, la vera manipolatrice sei tu. Brava, sei una giocatrice straordinaria. Ma smetti di giudicare gli altri" attacca Stefania Orlando. La replica di Dayane Mello è all'altezza: "Tutto quello che dice in realtà è lei. Ha sempre tradito un sacco di persone cercando di escludere tutte quelle che si avvicinano a Tommaso. E li fa fuori. Da Giulia a Francesco sino a Maria Teresa. Non ti frega di alcun rapporto di amicizia qua dentro. Lei è una donna molta intelligente e la stimo anche per il carattere che ha, ma non può dire che sono una pessima amica. Non può permetterselo".

https://fb.watch/3LXigev1cv/

Dallo studio Maria Teresa Ruta dà ragione alla bella brasiliana: "Si, a volte è capitato. Io mi ero avvicinata a Tommaso in effetti". Supporto che arriva anche da Giulia Salemi: "Tutto vero". "L'unica volta che mi sono mostrata gelosa di Tommaso è per un episodio specifico" dice Stefania che però viene fermato da Signorini. Il tempo del confronto è terminato e le due protagoniste restano sulle proprie posizioni: nemiche e rivali. La casa del GF, alle soglie dell'annuncio di un altro finalista è sempre più spaccata in fazioni e rivalità. D'altronde la finalissima è davvero vicina e fa gola a tutti: non si guarda più in faccia nessuno.

Grande Fratello Vip 5, Rosalinda e Dayane ai ferri corti. La Cannavò piange, Zenga prova a consolarla | Video

