Grande Fratello Vip 5, furia Rosalinda su Dayane: "Tu fai i giochetti"

L'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è ormai compromessa. La modella brasiliana ha preso definitivamente le distanze da Rosalinda dopo l’inizio della storia tra l’attrice siciliana e Andrea Zenga dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. Una storia che non convince Dayane che ha ammesso di considerare il flirt tra i due frutto di una strategia. “Ma va, ormai è la coppia che vince qua dentro, mica l’amicizia e ca***te varie. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia?”, ha detto Dayane. Parole che hanno infastidito parecchio Rosalinda che ha replicato in modo stizzito: “Non ho parole".

Grande Fratello Vip 5, per Rosalinda la ferita con Dayane è ancora aperta: "Il suo giudizio mi ha fatto male" | Video

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 di oggi venerdì 19 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha messo di fronte Rosalinda e Dayane. Un tentativo di chiarimento che si trasforma in un regolamento di conti. Le due litigano e Rosalinda esplode in lacrime. Va in scena un faccia a faccia duro. Rosalinda: "I giochetti li fai tu, ogni volta che io prendo una decisione diversa dalla tua a te non sta bene".

Intervengono dallo studio. Pupo: "Vai avanti per la tua strada Rosalinda, questo è il tuo percorso". Antonella Elia la pensa diversamente: "Io non credo a Rosalinda, amo la forza della natura di Dayane". Poi nella casa è la volta di Andrea Zenga che cerca di riportare la serenità e fare il pompiere: "Rapporto vero quello tra di loro, le cose potrebbero andare di pari passo perché Rosalinda tiene tanto a Dayane". Durissima invece Stefania Orlando: "Dayane non è credibile, è una giocatrice e manipolatrice. Non vedo tutta questa grande amicizia, cerchi di utilizzare il tuo potere su di lei. Ti ho smascherato". "Non capisco un attacco del genere, perché io dovrei essere quella che dici?" prova a chiosare Dayane.

