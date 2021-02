Il cantante mascherato 2, svelata l'identità del Gatto e c'è chi ha indovinato il vip

19 febbraio 2021 a

Il Cantante mascherato 2, svela maschera del Gatto. "Giù la maschera" nella semifinale di venerdì 19 febbraio su Rai1. Non è proprio una grande sorpresa, c'è chi lo aveva riconosciuto: è Sergio Assisi.

Gatto e Farfalla erano andati allo spareggio: Farfalla passa col 57% alla manche successiva. Tre personaggi si erano già qualificati: Orsetto, Pappagallo e Lupo. Ecco come era andata in precedenza.

Il Lupo è il primo ad entrare in scena. "Eccolo il nostro maestoso Lupo", annuncia Milly Carlucci. Molti pensano sia Gigi D'Alessio e lui canta proprio una canzone di Gigi D'Alessio, la celebre "Non mollare mai". Tutti in piedi urlano "Gigi, Gigi...".

La giuria. Facchinetti: "Tu Gigi sei il Lupo, sei Gigi". Per Costantino della Gherardesca conferma. Per Caterina Balivo potrebbe essere Gigi D'Alessio ma dice Sal Da Vinci. Patty Pravo: "Potrebbe essere il bravissimo imitatore Massimo Lopez". Flavio Insinna: "E' Roby Facchinetti". Poi il Lupo fa una battuta sulla finzione. "Benedetta giuria, state attenti. Attenti al lupo".

Ecco adesso Orsetto. Video con Paolo Belli (fra gli indiziati) che smentisce di essere lui l'Orsetto e poi via all'esibizione sulle note di "50 Special" con riferimento ai colli bolognesi nel testo della canzone.

Parla la giuria. Parte Flavio Insinna: "E' una donna, Carolyn Smith". Costantino: "Continuo a pensare che sia Paolo Belli". Caterina Balivo insiste: "Per me sei Simone Montedoro". Tocca a Patty Pravo: "Vi sorprenderò, è un ex calciatore e ha una moglie che si chiama proprio Carolina: Antonio Cassano". Facchinetti: "Lì dentro c'è un grande artista: Tiziano Ferro".

Terzo a entrare in scena è il Pappagallo. "Grande pappagallo, su di lui si sono fatte ipotesi spericolate", annuncia Milly Carlucci. Pappagallo canta "Il mondo" e poi tocca alla giuria dire chi può nascondersi. Facchinetti: "Questo è un grande artista, Christian De Sica." Costantino: "Confermo". Ok anche per Patty Pravo è così e lo aveva detto fin dall'inizio. Balivo: "Resto su Red Canzian". Insinna: "E' Red Canzian".

Tocca al Gatto. Canta un grande pezzo degli Abba: "Mamma mia". Flavio Insinna dice la sua: "E' Sergio Assisi". Caterina Balivo concorda. Per Costantino e Patty è Rosalinda Celentano. Anche Facchinetti dice Rosalinda.

Siamo alla Farfalla. Canta un pezzo cult di Lucio Battisti: "Nessun dolore". Per la giuria Costantino ritiene sia Mietta, opinione che condivide Patty Pravo. Balivo concorda (e sono tre) ma Insinna ritiene possa essere Anna Tatangelo e Facchinetti condivide.

