L'Eredità, Ernesto nuovo campione al primo colpo. Ma alla Ghigliottina è beffato: poca attenzione

Il nuovo campione del quiz "L'Eredità" si chiama Ernesto e alla sua prima Ghigliottina del programma in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna, nella puntata di venerdì 19 febbraio 2021, sfiora subito il colpaccio. Trova infatti la soluzione giusta ma ne aveva già dato una e - come tutti i giochi - la prima risposta, tra l'altro scritta, è quella che conta.

Ernesto, poliglotta e conoscitore di sei lingue tra cui inglese, tedesco, francese e portoghese, ha vinto al triello grazie a una domanda sul 1414 e il safe conduct di Enrico IV: la risposta esatta, passaporto, gli permette di avere la meglio su Guglielmo, molto battagliero, e Fiorella. Così si presenta alla Ghigliottina con 210mila euro che si dimezzano diverse volte sino alla somma di 26,250 euro.

Così al gioco finale deve provare a legare le parole prodotto, oggetto, curva, centro e catturare. Cerca di trovare la soluzione vincente con il termine pericolo, anche se non è molto convinto. E infatti nel ragionamento gli viene in mento anche la parola attenzione che - svela Insinna - era proprio quella giusta. Che peccato. Una beffa per Ernesto che ci riproverà domani. Il programma di Rai1, ormai una pietra miliare dell'ammiraglia della tv pubblica, prevede una sfida tra sette concorrenti in diverse prove, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata che potrà così accedere alla fase finale del gioco, la Ghigliottina, dove c'è la possibilità di vincere una cifra in gettoni d'oro che rappresenta la summa di tutte le prove più o meno superate. Alla fine del 2020 si è imposto per oltre 50 volte Massimo Cannoletta, super campione capace di stabilire una serie di record difficilmente infrangibili nel futuro nonostante anche in queste ultime settimane ci siano stati saltuari campioni tutti preparati ma mai duraturi.

