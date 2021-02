Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi o Stefania Orlando: la casa perde una big

Foto: Giulia Salemi

Un altro verdetto nella casa. Fra poche ore va in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 5 e ci sarà una esclusione eccellente. Appuntamento in prima serata su Canale 5 oggi venerdì 19 febbraio 2021.

Grande Fratello Vip 5, per Rosalinda la ferita con Dayane è ancora aperta: "Il suo giudizio mi ha fatto male" | Video

Siamo alla quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip che si preannuncia ricca di colpi di scena. Gli spettatori che stanno seguendo con attenzione e partecipazione il reality condotto da Alfonso Signorini, attendono con ansia il verdetto del televoto. A sfidarsi, infatti, saranno due personaggi chiave di questa edizione: Giulia Salemi e Stefania Orlando. Una delle big della casa dovrà uscire e il reality perderà un pezzo importante. Una "vippona" lascerà gli studi di Cinecittà quando si sta arrivando alla puntata finale che decreterà chi sarà a vincere il reality che va in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset.

Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia. Terrà poi banco sicuramente la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una love story appena iniziata: carezze e baci fra i due. Una storia che ha sollevato critiche ma che ha anche fan.

Grande Fratello Vip 5, pace tra Rosalinda e Dayane. La modella: "Ti meriti questo momento con Zenga" | Video

Quanto a Samantha De Grenet, negli ultimi giorni, si è resa protagonista di uno spiacevole uscita e potrebbero arrivare dei provvedimenti disciplinari per lei. Ed ancora, una sorpresa per Tommaso Zorzi che, finalmente, potrà confrontarsi con il papà con cui, in passato, non ha avuto un rapporto confidenziale.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Giulia Salemi.

Il reality di Canale 5 andrà in onda stasera su Canale 5 a partire dalle ore 21:35. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Grande Fratello Vip 5, Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: "E' sempre gentile poi è pugnalata alle spalle"

