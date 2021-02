Simone Di Pasquale, con Natalia Titova coppia anche nella vita privata poi la rottura

19 febbraio 2021 a

Novità a Il Cantante Mascherato: un pool di investigatori per aiutare la giuria a scoprire chi si cela dietro i fantasiosi costumi del programma in onda il venerdì su Rai1. Tra i detectivies ci sarà anche Simone Di Pasquale nel ruolo di Commissario capo. Farà supposizioni e ipotesi cercando di cogliere ogni indizio utile sfruttando la possibilità di osservare la maschera a pochi metri di distanza.

Di Pasquale, 43 anni da compiere tra una settimana, è un ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle. Partecipa infatti alla trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci dalla prima edizione del 2005, tra l'altro vinta in coppia con Hoara Borselli (mentre nell'edizione appena trascorsa ha ballato con Lina Sastri). Originario di Roma ha iniziato con la danza sportiva all'età di dieci anni. In coppia con Natalia Titova si è affermato a livello internazionale: insieme hanno raggiunto il quinto posto al concorso "World Master" di Innsbruck, il terzo al concorso "Rising Stars" di Blackpool e il primo al concorso "Rising Stars UK". Poi l'avventura di Ballando con le Stelle. Da lì sono poi nate diverse collaborazioni e ospitate in programmi di Rai1: da Miss Italia come giurato, Don Matteo nel ruolo di coprotagonista di una puntata della serie, sino a essere primo ballerino in Miss Italia nel mondo. Grande fan di Alberto Sordi, parallelamente ha partecipato anche a diversi musical in giro per l'Italia e per tre anni, dal 2006 al 2008, ha interpretato il ruolo del protagonista Tony Manero in La febbre del sabato sera. Ha anche aperto una scuola di danza nella sua Roma.

Sentimentalmente Di Pasquale è stato fidanzato dal 1998 al 2005 con la ballerina Natalia Titova ma successivamente è riuscito a mantere uno stretto riserbo sulla sua vita privata tanto da non vedersi affiabbiato alcun flirt o relazione.

