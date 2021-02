Sara Di Vaira, il matrimonio con Mirko e l'amore per la figlia Brenda. Poi la relazione con Delvecchio e altri flirt

19 febbraio 2021 a

Un pool di investigatori a Il Cantante Mascherato per aiutare la giuria a scoprire chi si cela dietro i fantasiosi costumi del programma in onda il venerdì su Rai1. Tra i detectivies ci sarà anche Sara Di Vaira nel ruolo di ispettore di Polizia. Farà supposizioni e ipotesi cercando di cogliere ogni indizio utile sfruttando la possibilità di osservare la maschera a pochi metri di distanza.

Di Vaira, 41 anni, è una ballerina famosa grazie a Ballando con le Stelle: la toscana originaria di Cecina partecipa infatti al talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci dal 2009. Ha vinto l'edizione numero 14 nel 2019 in coppia con il sottotenente della marina norvegese Lasse Matberg, mentre nell'edizione appena trascorsa ha danzato con Costantino Della Gherardesca. Vanta anche tre secondi posti (con Ronn Moss, Marco Del Vecchio e Andrew Howe). L'affascinante ballerina ha iniziato a ballare all'età di 5 anni avendo Lorella Cuccarini ed Heather Parisi come grandi ispiratrici. Per tre anni di seguito campionessa regionale (2006, 2007, 2008), si è classificata al secondo posto nel Campionato Italiano 10 balli 2006, al terzo nel Campionato Europeo 10 balli 2006 e nel Campionato del Mondo 2006. Poi seconda nella Coppa del Mondo 2009. Poi l'avventura a Ballando con le Stelle mentre dallo scorso anno è anche inviata speciale del programma C'è tempo per... (condotto da Beppe Convertini ed Anna Falchi.

Sposata con un ballerino, Mirko, con cui ha avuto una figlia nel 2011 (Brenda), il matrimonio è finito proprio quando a Ballando con le Stelle ha conosciuto Marco Del Vecchio, ex calciatore della Roma e della Nazionale, anche lui sposato e con tre figli. La coppia però è durata un paio di anni prima della rottura. Dopo qualche tempo la ballerina ha ritrovato l’amore con l'ex compagno di classe Enrico. Anche questa storia si interrompe e successivamente si è mormorato che Di Varia abbia avuto un flirt con Massimiliano Morra, altro partecipante di Ballando con le Stelle. Relazione che però non è mai stata confermata. A oggi la ballerina risulta essere single.

