Barbara d'Urso, ospiti di domenica 21 febbraio: "Luigi Tenco, c'è una persona che sa il nome del presunto assassino"

19 febbraio 2021 a

Domenica 21 febbraio 2021 con Domenica Live e Live Non è la d'Urso. Ospiti e temi che verranno trattati sono stati in parte anticipati dalla conduttrice al termine della puntata di Pomeriggio 5 in onda su Canale 5 venerdì 19 febbraio. Si tratta di alcune anticipazioni che Barbara d'Urso ha fatto prima dei saluti prima dell'arrivederci al programma del pomeriggio della domenica (Domenica Live) e della prima serata (Live Non è la d'Urso) della rete ammiraglia Mediaset.

"A Live non è la d'Urso parleremo ancora di tradimenti. Tradimenti choc", annuncia dallo studio la stessa Barbara che poi manda il clip con temi e ospiti del programma che va in onda in prima serata. Ci sarà una doppia sfida contro le sfere a "Live": Maria Teresa Ruta con i suoi figli e poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E ancora lo scontro a distanza tra Platinette e Tommaso Zorzi, quindi il tema dei tradimenti clamorosi. Sono state annunciate storie e sviluppi clamorosi in prima serata su Canale 5.

Eccoci al programma del pomeriggio, Domenica Live. "Abbiamo delle altre cose meravigliose, ritorna Annalisa Minetti che verrà con la bimba e avremo aggiornamenti anche sulla sua malattia. Poi riuniamo una famiglia: Floriana Secondi col papà di suo figlio, saranno tutti e tre in trasmissione". dice ancora la D'Urso che poi annuncia rivelazioni choc sulla morte di Luigi Tenco nello stesso programma (Tenco è ufficialmente morto suicida ndr)

"C'è una persona che ha il nome del presunto assassino del cantante." Quindi festeggeremo gli 80 anni di Little Tony con tutta la famiglia", spiega ancora d'Urso annunciando temi e ospiti della puntata in onda nel pomeriggio di domenica prossima in diretta. Solo alcuni ovviamente.

Guarda qui il video con i temi che sono stati annunciati per domenica 21 febbraio ed i protagonisti

