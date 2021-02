MasterChef Italia 10, Monir nella top 6: esultanza alla Drogba e i complimenti di Locatelli

19 febbraio 2021 a

a

a

Monir Eddardary grande protagonista a MasterChef Italia 10 nelle puntate che sono andate in onda giovedì 18 febbraio 2021. Il concorrente umbro ha vinto per la prima volta l'Invention Test. Poi si è salvato bene allo Skill Test e ora diventa la scheggia impazzita del talent di cucina di Sky riuscendo a sorprendere tutti entrando nella top 6.

Masterchef. Monir dedica il piatto alla madre e piange: "Ha sempre creduto in me"

“E' un po' come se tu fossi mio figlio, ed è questo quello che mi aspettavo da te” le parole dello chef Giorgio Locatelli nel promuovere il piatto del ragazzone di Bevagna dopo l'Invention test. Proprio Locatelli aveva permesso a Monir di entrare a MasterChef firmandogli il grembiule grigio. Dopo tante lavate di campo, proprio adesso che si entra nella fase decisiva nella corsa al titolo, il ragazzo originario del Marocco ha dimostrato di sapere il fatto suo ai fornelli. Sempre con grandissima simpatia. Come quando i giudici gli chiedono di esultare per la vittoria della prova e lui, dopo un'iniziale compostezza, si scatena con una esultanza alla Didier Drogba, ex centravanti ivoriano del Chelsea: tuffo sulle ginocchia e braccia aperte tra le risate degli altri concorrenti e dei giudici.

D'altronde vincere l'Invention Test con una difficile prova di pasticceria - con sferificazione e caramellizzazione del panettone sotto gli occhi dello chef stellato Tortora - merita l'esultanza. Poi altra grande prova nello Skill Test: fallisce il primo, ma poi nel modellare la pasta si prende un'altra dose di complimenti. "Monir on fire" dice in inglese Locatelli, entusiasta della crescita di Monir. Nell'ultima puntata salutano dunque in due: Jia Bi Ge dopo l'Invention Test e Eduard Lora Alcantara nel terzo Skill Test dopo un duello tiratissimo con Federica che riesce a eseguire meglio il piatto con il miso di pomodoro. L'uscita di Eduard, grande amico di Monir, è un momento di grande emozione e il concorrente di origini caraibiche va via tra le lacrime di tutti.

MasterChef Italia 10, Monir salvato dai giudici. Eliminato Maxwell

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.