Uomini e Donne, Sophie sceglie Matteo: il bacio con mascherina. Giorgio: "Me lo aspettavo"

19 febbraio 2021 a

a

a

Lacrime, abbracci e baci (con mascherina): a Uomini e Donne, oggi venerdì 19 febbraio, si è consumata la scelta di Sophie Codegoni con Matteo Ranieri che le ha detto sì. La tronista prima aveva comunicato la sua scelta anche a Giorgio, scartato proprio nel finale.

https://fb.watch/3LyNETjGB1/

Nel corso della puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi prima Sophie ha parlato con Giorgio. "Con te ho passato momenti bellissimi. L'impressione mia è quella di aver conosciuto il vero Giorgio in maniera completa solo nell'ultima esterna. Troppo tardi. Ti giuro di aver deciso solo alla fine, non ti ho mai preso in giro. Ma quando abbraccio l'altra persona provo qualcosa che non posso far finta di nulla. Ti auguro il meglio perché sei un ragazzo in gamba" è la motivazione di Sophie alla scelta di preferirgli Matteo. "Me lo aspettavo, io ho sempre cercato di essere me stesso" dice Giorgio senza però particolare astio ma con la logica delusione di chi è stato battuto proprio alla fine.

Uomini e Donne, chi è Sophie Codegoni che ha scelto Matteo: indossatrice di Chiara Ferragni e un padre vip

"Di te mi è piaciuto che non hai mai cambiato carattere, sei sempre rimasto lo stesso. Duro e puro. Siamo il giorno e la notte. Non abbiamo niente che ci accomuna, ma ci sono anche tante cose belle in questo percorso e per questo siamo qui. Oggi uso il cuore. E insieme alla mia testa fanno un solo nome. Il tuo" è l'annuncio di Sophie a Matteo che si mette le mani in faccia incredulo e - in lacrime sistemandosi la mascherina - dice sì e l'abbraccia mentre cadono petali di rosa sulla nuova coppia. Immancabile il bacio nonostante la mascherina. La scelta è compiuta: Sophie ha scelto Matteo che ha detto sì. Un'altra coppia è stata così formata da Uomini e Donne e da Maria De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.