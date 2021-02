Il cantante mascherato 2, Orsetto: ultime ipotesi sull'identità: "Brumotti, no Cremonini, anzi Valentino Rossi"

19 febbraio 2021 a

Chi si nasconde dietro la maschera dell'Orsetto de Il Cantante mascherato 2. Aumentano i sospetti su alcuni vip e nello stesso tempo si moltiplicano i nomi. Il concorrente potrebbe essere Valentino Rossi per i follower Instagram dell'account ufficiale del programmma che stasera, venerdì 19 febbraio, prevede su Rai1 la semifinale in prima serata. Ma c'è chi dice: "E' Cremonini". In un altro post si legge: "E' Brumotti". Nomi che si aggiungono. Ma andiamo per ordine.

L'ultimo nome per l'Orsetto è quello di Simone Montedoro con Caterina Balivo si è detta più che convinta che all’interno del costume possa nascondersi proprio il capitano Tommasi di Don Matteo. Tra gli indizi che l’Orsetto a Il cantante mascherato ha svelato ci sono: “Le avventure più sono difficili, più mi piacciono, ma ci sono anche altri tipi di avventure, ossia quelle dove racconti l’avventura di qualcun altro”. L'indizio potrebbe adattarsi ad un attore che interpreta, qualcun altro. O forse no.

Gli altri giurati dello show hanno idee molto contrastanti sull'identità dell'Orsetto. Secondo Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca il concorrente misterioso è Paolo Belli, mentre secondo Flavio Insinna l’Orsetto è Riccardo Fogli. Francesco Facchinetti ha ipotizzato invece possa trattarsi di Alberto Tomba.

L'Orsetto in apertura di programma della scorsa settimana ha vinto lo spareggio con la Tigre Azzurra. Quindi se è esibito cantando "24 mila baci". Stasera se la vedrà contro le altre quattro maschere rimaste in gara: Lupo, Farfalla, Gatto e Pappagallo. Due identità verranno svelate e gli altri andranno alla finalissima di venerdì prossimo. L'identità dell'Orsetto è una delle più misteriose sia per il pubblico social che si esprime sugli account del programma della rete ammiraglia Rai, sia per i componenti della giuria che puntata dopo puntata hanno rivisto i loro giudizi dopo le esibizioni canore del personaggio misterioso.

